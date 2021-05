Criticados na Seleção, Thiago Silva e Fernandinho duelam na final da Champions como protagonistas Dois dos jogadores mais questionados com a Amarelinha, zagueiro e volante chegam ao apogeu do futebol europeu em grande fase e com valores de protagonismo em seus times

Neste sábado, às 16h (de Brasília), Manchester City e Chelsea duelam pela decisão da Champions League da temporada 2020/2021, no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Para o time de Pep Guardiola, um título inédito, para os Blues, um bicampeonato com um roteiro semelhante ao da primeira conquista, em 2011/2012.

No entanto, o ineditismo do título da Champions League também motiva dois jogadores que chegam para a decisão com grande destaque em suas equipes: Thiago Silva, xerife do sistema defensivo do Chelsea, e Fernandinho, homem de confiança de Guardiola no Manchester City.

MONSTRO DOS BLUES

Coincidentemente, Thiago Silva e Fernandinho são dois dos jogadores que mais foram criticados pelos torcedores brasileiros e pela imprensa nas últimas duas Copas do Mundo. Críticas justas ou não, os brasileiros buscam seu primeiro título de Liga dos Campeões neste sábado como uma coroação.

Thiago Silva, atual vice-campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain, sendo um dos melhores jogadores da equipe em 2019/2020, chega novamente como grande destaque de um dos finalistas.

O zagueiro brasileiro tem sido peça importante no 3-5-2 de Thomas Tuchel que levou o Chelsea até a decisão, após sofrer com altos e baixos. Segundo números do SofaScore, Thiago tem 92% de duelos aéreos ganhos nos jogos desta edição da Liga dos Campeões, e média de nota 7 na competição. Além dos números, das estatísticas, o zagueiro tem outro fator importante e que ajudou os Blues a chegar a decisão deste sábado: a liderança dentro de campo e no vestiário.

Apesar de não ser o primeiro capitão da equipe, já que a braçadeira fica com Azpilicueta, jogador com mais tempo de clube, Thiago Silva é o líder da defesa dos Blues, e seu alto nível de atuações na temporada fez com que seus companheiros de defesa, Rudiger e Christensen, também elevassem o patamar do jogo praticado pela equipe. Pilar defensivo, o camisa 6 é o grande nome de um grande sistema defensivo que chega como azarão na decisão, mas que já mostrou que pode parar o super ataque do Manchester City.

O HOMEM DE CONFIANÇA DE GUARDIOLA

​Questionado, criticado e até ofendido em sua própria rede social pela torcida brasileira, Fernandinho é um dos líderes, um dos maiores ídolos da história do Manchester City, e talvez o maior jogador brasileiro da história da Premier League. E não é para menos. No próximo sábado, o brasileiro completará 350 jogos com a camisa dos Citizens, e poderá levantar a tão sonhada primeira taça da Champions League do clube inglês.

Fernandinho é peça-chave do sistema de Pep Guardiola no Manchester City. O brasileiro é alvo de elogios quase que recorrentes do treinador da equipe, é o homem de confiança de Pep dentro de campo e se tornou, após a saída de David Silva na última temporada, o capitão principal da equipe. E a ‘oficialização’ da braçadeira só fez com que a liderança, já conhecida e demonstrada dentro de campo, rendesse ainda mais devoção da torcida do City e de seu treinador.

– Tudo que vou dizer é que estou mais impressionado do que surpreso com a postura dele como capitão. Está liderando o time de uma maneira excepcional, nos bons e especialmente nos maus momentos. É um exemplo para nós. Quando o time tem um exemplo assim, fica mais forte. Como ele fala com os colegas, com o auxiliar-técnico, antes dos jogos, nos intervalos. Não só de futebol, mas sobre vida, como ele se comporta a cada dia nos treinamentos. Não são só palavras. É o primeiro capaz de fazer isso – disse Guardiola em janeiro deste ano.

No último final de semana, Fernandinho se tornou o primeiro capitão brasileiro a levantar a taça da Premier League, e de quebra, caso conquiste a Champions League no próximo sábado, o volante também entrará para a história como o primeiro capitão brasileiro a conquistar a ‘orelhuda’.

Além de Guardiola, Fernandinho também é adorado e reverenciado pelos próprios companheiros. Gundogan, parceiro do brasileiro no meio de campo do City, não mediu palavras para elogiar o volante após mais um título inglês.

– Eu realmente não posso expressar como o Fernandinho é importante para o nosso grupo. Ele é imenso. Talvez não tenha tido tanto tempo de jogo quanto outros nessa temporada, mas ele sabe como colaborar, sabe o espaço dele, o que dizer… Isso que é um líder. Não tem medo de dizer nas horas difíceis a verdade. Ele é grande parte do nosso sucesso nesse ano. Quando jogou, foi incrível – destacou o alemão.

Curiosamente, o jogo do próximo sábado pode ser o ‘The Last Dance’ de Fernandinho com a camisa do Manchester City, já que seu contrato com o clube termina no fim de junho e as partes ainda não decidiram se renovam o vínculo por mais uma temporada ou não. Contudo, aos 36 anos de idade, o brasileiro terá a chance de fechar com chave de ouro a sua história multicampeã pelo clube inglês com o título tão sonhado desde o início do projeto.

