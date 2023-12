Criticado por levar filha para Farofa da Gkay, Jottapê se defende: ‘Propósito de falar de Jesus’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 11:54 Para compartilhar:

O casal Jottapê e Estefany Boro levou a filha, Atena, de apenas cinco meses, para a Farofa da Gkay. O fato chamou a atenção das pessoas nas redes sociais e foi motivo de crítica. Contudo, o cantor se defendeu e explicou que sua ida ao evento tem um propósito espiritual.

No Story do Instagram, nesta quarta-feira, 7, Jottapê começou esclarecendo a dinâmica com a filha durante o evento: “A gente vai bem no começo da festa, quando o som ainda está ambiente. Quando chega 22h, a hora dos shows, subimos com ela. Depois que fazemos ela dormir, ela fica com a babá longe do som alto, e vamos para festa sem ela”.

Na sequência, o cantor contou: “Eu e a Sté não viemos só pela festa, mas com um propósito. Para quem não sabe, nós nos batizamos há um mês, e a gente faz uma célula [culto evangélico] em casa. Antes de vir, conversamos com nosso pastor e viemos com esse propósito de falar de Jesus para as pessoas que estão aqui. E tem dado muito certo”.

“Ao invés de julgar todo mundo, por que vocês não trazem essas pessoas para Jesus? Aceitar Jesus e julgar quem não aceitou é muito confortável”, finalizou.

