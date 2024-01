Criticada por Xand Avião, Juliette dá resposta ácida

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 5:24 Para compartilhar:

Nesta terça-feira, 16, Juliette mostrou que não pretende levar desaforo para casa. A ex-BBB, que teve sua carreira criticada por Xand Avião, se manifestou no X/Twitter e se reafirmou como cantora.

“Bem que a minha orelha tava queimando. Até quando?!”, escreveu, ao lado de um emoji sonolento. Isso porque, em entrevista ao podcast do “G1”, o ex-Aviões do Forró avaliou: “A Juliette não é cantora. Fizeram uma cantora nela. O pessoal fica cobrando ela para cantar bem, mas a Juliette é uma pessoa afinada para cantar, mas não cantora.”

Em sua postagem, Juliette ainda incluiu o link de seu lançamento mais recente, “Sai Da Frente”, e foi apoiada por fãs.

“Até quando? Vão ficar esperando o teu tombo? Eles vão cansar de esperar!”, escreveu um, na plataforma.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ela é alvo de críticas por sua carreira de cantora. Além de Xand, Antonia Fontenelle, Pitty e outros famosos já haviam se manifestado negativamente acerca do assunto. Relembre.

Posteriormente, no entanto, Xand acrescentou: “Ela vai ser [uma grande cantora], com certeza. Ela está empenhada nisso, está fazendo aula de canto e cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother. Afinada ela é e sempre foi, mas ser cantora não é só ser afinada, é você usar a respiração na hora certa. Isso ela vai aprendendo com o tempo.”

