Criticada por opinar sobre política, Paola Carosella rebate: ‘Voto no Brasil’

A chef de cozinha Paola Carosella, que sempre usa suas redes socias para detonar o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), fez um post no Instagram para rebater alguns internautas que a criticam por ela opinar sobre política.

“Pois bem, meus repolhos: eu sou charmosa sim, e bonita, uma gata, sou bem-sucedida, independente, pago todas minhas contas — e as de várias outras pessoas — tenho 3 empresas, trabalho pacas, leio, estudo, tenho opinião, viajei o mundo e o Brasil, tenho 49 anos, faço parte de vários projetos sociais que envolvem comida cultura agricultura e educação, sou politizada, tenho opinião e VOTO no Brasil”, escreveu Carosella na legenda do post.

“Tá bom? Ah… Caso você não me ache nem bonitinha, nem charmosa, fique tranquilo que eu nem ligo pro que você acha. Bom domingo”, finalizou ela.

Saiba mais