Criticada pela aparência, Bianca Andrade fala sobre emagrecimento: ‘Nunca estive com esse peso’

Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, tem chamado a atenção nas redes sociais devido ao emagrecimento considerado exagerado, segundo muitos internautas. Nesta quinta-feira, 30, a influenciadora digital e empresária usou o Instagram para esclarecer a nova forma física e confessou que a perda de peso não foi saudável.

“Tem uma galera no Twitter que falou que eu estou muito magra, que eu estou muito feia, que eu estou exagerando na harmonização. Eu realmente estou muito magra, nunca estive com esse peso em toda a minha vida, dá para ver pelo meu braço”, começou a ex-BBB.

Contudo, a influenciadora negou ter feito novos procedimentos estéticos no rosto. “Toda vez que eu emagreço, meu rosto afunda aqui [no maxilar] e isso aqui [a maça do rosto] cresce. Eu até tenho harmonização, mas assim eu fiz há muitos anos”, explicou.

“Dessa vez, eu emagreci de estresse mesmo. Estresse de trabalho, de não comer, não foi saudável, não foi maneiro. É importante lembrar que a gente não pode julgar o corpo do coleguinha, porque isso adoece as pessoas”, desabou Bianca.

“Eu não faço preenchimento e não coloco o ácido hialurônico há muito tempo. A boca eu botei mais um pouquinho. Estou com essa cara porque realmente estou muito magra, não foi que eu exagerei e mesmo se eu quisesse ter colocado [algo], se eu tivesse vontade de fazer [harmonização], seria um problema meu, entende? E tem uma galera que toda vez que eu posto tutorial de maquiagem comentam que o meu rosto é torto. Pelo amor de Deus, parem com isso”, finalizou.