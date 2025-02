Cristo Redentor se ilumina em homenagem ao papa Francisco

RIO DE JANEIRO, 28 FEV (ANSA) – O Cristo Redentor, monumento mais famoso do Rio de Janeiro e do Brasil, projetou a imagem do papa Francisco para expressar solidariedade ao pontífice de 88 anos, que está internado há duas semanas no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma.

A imagem de Jorge Bergoglio sorridente era acompanhada dos dizeres “Força, Santo Padre”, em várias línguas.

“O Cristo Redentor se iluminou em uma mensagem de esperança e união. Em parceria com o Hallow App, nos juntamos em oração pelo Papa Francisco, enviando força neste momento de recuperação”, diz uma publicação no Instagram do santuário.

“Independente de onde você estiver, entre nessa corrente de fé, solidariedade e esperança”, acrescenta.

O pontífice está internado desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia nos dois pulmões, mas tem apresentado sinais de melhora nos últimos dias. (ANSA).