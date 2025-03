Cristo Redentor é reaberto após interdição por morte de turista

(ANSA) – BRASILIA, 18 MAR – A Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ aprovaram nesta terça-feira (18) a reabertura para visitação do Cristo Redentor, principal monumento do Rio de Janeiro, após sua interdição por causa da morte de um turista.

No último domingo (16), o gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, morreu ao passar mal nas escadarias de acesso ao ponto turístico em um horário em que não havia socorristas no local.

Apesar das tentativas de reanimação feitas por sua nora, ele não resistiu. A declaração de óbito informa “morte súbita de origem cardíaca” com “hipertensão essencial e uso de tabaco”.

Por causa do ocorrido, o Procon-RJ determinou na segunda-feira (17) a interdição da venda de bilhetes do Trem do Corcovado e do sistema de vans oficiais que levam ao monumento, alegando falta de assistência médica no horário de funcionamento do ponto turístico.

Duarte passou mal às 7h39 (horário local), mas o posto médico da área só inicia o atendimento às 9h. O Samu chegou ao local às 8h13, mas o gaúcho não resistiu.

Diante da repercussão do caso, a Arquidiocese do Rio de Janeiro informou que disponibilizará uma ambulância para dar suporte a todas as atividades religiosas realizadas no local.

No entanto, a Arquidiocese responsabilizou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), pela falta de fiscalização no Alto Corcovado.

O Santuário do Cristo Redentor reforçou que, conforme o contrato firmado com o ICMBio, a responsabilidade pelo atendimento médico no local é da concessionária Trem do Corcovado. (ANSA).