Cristo Redentor é iluminado com as cores da bandeira italiana

SÃO PAULO, 3 JUN (ANSA) – O Cristo Redentor no Rio de Janeiro foi iluminado com as cores da bandeira da Itália na noite desta quarta-feira (2) como uma homenagem ao país europeu, que celebrou a sua Festa da República na data. O evento relembra os 75 anos do plebiscito que colocou fim à monarquia italiana.

A ação foi uma parceria entre o Consulado da Itália no Rio de Janeiro e o Santuário Cristo Redentor, responsável pelo monumento.

“Em comemoração do 75º aniversário da República Italiana, o monumento ao Cristo Redentor, no alto do Corcovado, se ilumina hoje com as cores da bandeira da Bandeira da Itália!”, postou a conta do Consulado no Twitter no fim da noite desta quarta com um vídeo da ação. (ANSA).

