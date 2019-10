Rio – O Cristo Redentor completa 88 anos neste sábado. A agenda de comemorações pelo aniversário do Cristo conta com inúmeras atrações. Em 2007, o monumento foi considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno.

O padre Omar celebrou uma missa, às 8h, na capela Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Cristo Redentor. A Sociedade Amigos da Rua Carioca (Sarca) cantou, às 9h, o tradicional “Parabéns” para o monumento. Os turistas que visitarem o local receberão uma benção especial, que acontece de hora em hora.

Nesta manhã, a Ação de Amor do Cristo Redentor promove brincadeiras na Praça São José, na Lagoa, Zona Sul do Rio. As atividades acontecem de 9h às 13h e são: pintura de rosto, oficina de massinha e pintura, brinquedos, danças e gincanas.

Karen Keldani e Duda Paula fazem um show cultural, a partir das 10h, e o Padre Omar celebra uma missa às 10h30. O Coral do Cristo Redentor se apresenta às 11h. Ao final do evento, serão distribuídos brinquedos para as crianças carentes.