Cristina Mortágua irá leiloar calcinha usada em ensaio: ‘Estou sem grana’

Símbolo sexual da década de 1990, Cristina Mortágua irá leiloar uma das calcinhas que usou em um ensaio nu de 2003. Aos 50 anos, a modelo contou a novidade em uma live no perfil Fanstation no Instagram.

“Me lembro que só aceitaria o convite se eu pudesse produzir o ensaio. Como a revista estava meio ‘mão fechada’, paguei pela lingerie e comprei as mais lindas. E essa calcinha ficou guardada”, entregou ela, acrescentando: “Vamos leiloar? A gente faz um leilão na plataforma. Estamos no meio de uma pandemia. Estou sem grana e precisando trabalhar. Na vida, uns choram e outros vendem lenços”, continuou.

Descoberta no concurso As Panteras, Cristina contou ainda que está solteira há mais de um ano, e que quis “tirar um tempo só para ela” após o término de seu último relacionamento, em março do ano passado.

“Quis ficar sozinha. Tirar um tempo para mim. Quando passamos por um relacionamento abusivo, muita coisa ressoa na gente. É importante fazer essa parada e refletir também sobre nossos erros”, disse ela.

Apesar de seu último ensaio ter chegado às bancas há quase 20 anos, Cristina não descarta posar nua novamente (dentro de suas condições):

“Se fosse um ensaio classudo, com o fotógrafo que eu escolhesse e com quem já trabalhei, uma coisa bonita e elegante, eu faria. É um trabalho muito digno”, ressaltou.

