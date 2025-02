Cristina Graeml se filia ao Podemos e anuncia pré-candidatura ao Senado

A jornalista Cristina Graeml filiou-se ao Podemos e foi anunciada como pré-candidata ao Senado pelo partido em 2026. A cerimônia de filiação da ex-candidata à prefeitura de Curitiba ocorreu no Salão Verde da Câmara na quarta-feira, 12. Durante o evento, a jornalista agradeceu ao ex-senador Álvaro Dias (PR), que fez o convite para a filiação dela.

A deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos, descreveu a nova filiada como “uma grande mulher” e reforçou a pré-candidatura da jornalista ao Senado.

Pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), Cristina disputou o segundo turno da eleição em Curitiba contra Eduardo Pimentel (PSD), então vice-prefeito. Perdeu o pleito por 57,6% a 42,4% dos votos válidos.

Apesar da derrota, o desempenho da jornalista na eleição foi considerado revelador, uma vez que, ao avançar para o segundo turno, a candidata do PMB desbancou candidatos como o deputado federal Luciano Ducci, do PSB, que contava com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e Ney Leprevost, deputado estadual do União Brasil, que representou o clã Moro ao ter como vice na chapa a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP). Cristina, até então, nunca havia disputado um cargo eletivo.

A filiação de Cristina pode indicar que a legenda de Renata Abreu será dissidente do grupo político do governador Ratinho Júnior (PSD) na eleição de 2026. Eduardo Pimentel foi o candidato de Ratinho ao Executivo de Curitiba, e o Podemos, inclusive, integrou a coligação em prol do vice-prefeito. O ex-senador Álvaro Dias é o nome de maior expressão política do Podemos paranaense.

Em 2026, haverá renovação de dois terços do Senado Federal. Isso significa que, em cada uma das 27 unidades da federação, haverá a disputa de duas cadeiras na Casa. A eleição ao Senado mobiliza aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pretensão de disputar o Senado não significa que a candidatura de Cristina está confirmada. O Podemos do Paraná, inclusive, ficou marcado por uma reviravolta que mudou o panorama da sigla nas eleições de 2022. A 11 meses do pleito, o Podemos filiou Sérgio Moro e anunciou a pré-candidatura à Presidência do ex-juiz da Operação Lava Jato. O projeto presidencial de Moro era encampado pelo senador Álvaro Dias.

De forma repentina, Moro abandonou o Podemos e a candidatura à Presidência, filiando-se ao União Brasil com pretensão de disputar o Senado. O principal prejudicado foi Álvaro Dias, que enfrentou o ex-aliado na eleição ao Senado pelo Paraná e perdeu a disputa por 33,5% a 23,9% dos votos válidos.