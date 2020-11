Cristiano Ronaldo volta à Juve e marca dois gols na vitória sobre Spezia

O atacante português Cristiano Ronaldo voltou a jogar pela Juventus (3º) e neste domingo marcou dois gols na vitória da equipe sobre a Spezia (17º), enquanto o suíço Zlatan Ibrahimovic garantiu mais três pontos para o líder Milan diante da Udinese (18º), nas partidas pela 6ª rodada do Campeonato Italiano.

Após se recuperar da covid-19, que o obrigou a ficar de quarentena por duas semanas, o jogador português entrou em campo no segundo tempo, substituindo Dybala, quando o duelo estava empatado por 1 a 1, com gols de Álvaro Morata (14), para o time de Turin, e Pobega (31), para os donos da casa.

Com apenas três minutos no gramado, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro aos 59 e o segundo aos 77, em cobrança de pênalti.

Com esta vitória, a “Velha Senhora” chegou aos 12 pontos e fica na terceira posição a dois pontos do segundo colocado Sassuolo, que venceu o Napoli (5º) por 2 a 0. Já o Milan lidera com 16 unidades, após derrotar a Udinese por 2 a 1.

Na cidade de Udine, os visitantes abriram o placar aos 14, com o marfinense Franck Kessié (18), enquanto o argentino Rodrigo de Paul empatou para os donos de casa em cobrança de pênalti (48). Ibrahimovic selou a vitória do Milan numa finalização de bicicleta (83).

“Foi um belo gol, mas o mais importante era vencer. O jogo não foi fácil, mas provamos que o queríamos mais”, disse o atacante suíço ao canal DAZN.

“Nos momentos difíceis dá para ver que a equipe trabalha bem. Somos a equipe mais jovem da Europa, apesar de eu aumentar um pouco a média de idade. Coloco pressão e responsabilidade sobre os meus ombros, gosto disso”, continuou o jogador de 39 anos, que tem sete gols marcados nas seis rodadas disputadas no Italiano.

Na outra partida deste domingo, a Lazio (9º) foi a Turim onde derrotou o Torino (19º) por 4 a 3.

Os visitantes abriram o placar aos 15, com Andreas Pereira. Pocou depois, o zagueiro brasileiro Gleison Bremer empatou (19) e Andrea Belotti virou para os donos da casa em cobrança de pênalti (25). Mas antes do fim do primeiro tempo, Sergej Milinkovic-Savic (48) deixou tudo igual novamente.

O final da segunda etapa foi emocionante, com três gols em onze minutos, sendo dois já nos acréscimos. Aos 87, Sasa Lukik voltou a colocar o Torino à frente no marcador, mas o artilheiro Immobile, ao converter uma penalidade (90+5), e o equatoriano Felipe Caicedo (90+8) decretaram a vitória da equipe de Roma.

— Jogos e resultados da 6ª rodada do Campeonato Italiano (pelo horário de Brasília):

– Sábado:

Crotone – Atalanta 1 – 2

Inter – Parma 2 – 2

Bologna – Cagliari 3 – 2

– Domingo:

Udinese – Milan 1 – 2

Spezia – Juventus 1 – 4

Torino – Lazio 3 – 4

Napoli – Sassuolo 0 – 2

Roma – Fiorentina 2 – 0

Sampdoria – Genoa 1 – 1

– Segunda-feira:

(16h45 GMT-3) Hellas Verona – Benevento

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 16 6 5 1 0 14 5 9

2. Sassuolo 14 6 4 2 0 18 9 9

3. Juventus 12 6 3 3 0 14 5 9

4. Atalanta 12 6 4 0 2 17 13 4

5. Napoli 11 6 4 0 2 14 7 7

6. Inter 11 6 3 2 1 15 10 5

7. Roma 11 6 3 2 1 13 10 3

8. Sampdoria 10 6 3 1 2 11 9 2

9. Lazio 10 6 3 1 2 10 12 -2

10. Hellas Verona 8 5 2 2 1 5 2 3

11. Fiorentina 7 6 2 1 3 10 12 -2

12. Cagliari 7 6 2 1 3 12 15 -3

13. Benevento 6 5 2 0 3 9 14 -5

14. Bologna 6 6 2 0 4 11 12 -1

15. Genoa 5 5 1 2 2 5 10 -5

16. Parma 5 6 1 2 3 8 13 -5

17. Spezia 5 6 1 2 3 8 15 -7

18. Udinese 3 6 1 0 5 6 11 -5

19. Torino 1 5 0 1 4 10 15 -5

20. Crotone 1 6 0 1 5 6 17 -11

