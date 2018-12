Cristiano Ronaldo visita hospital infantil e surpreende crianças no Natal

O atacante português Cristiano Ronaldo surpreendeu as pessoas que estavam em um hospital infantil na véspera do Natal. Nesta segunda-feira, o astro da Juventus realizou uma visita a uma clínica em Turim com o objetivo de transmitir bons sentimentos a quem estava no local.

Acompanhado da sua namorada, a modelo espanhola Georgina Rodriguez, o atleta cinco vezes eleito o melhor do mundo foi ao hospital Regina Margherita em uma visita surpresa, em que posou para fotos com pacientes e funcionários e entregou presentes, movimentando o dia dos internados.

Horas mais tarde, já na noite italiana, Ronaldo e Georgina passaram o Natal em família. O craque, atualmente com 33 anos, esteve com os quatro filhos: Alana Martina, Eva Maria, Cristiano Ronaldo Junior e Mateo.

A comemoração natalina do português, no entanto, será mais curta que nos últimos anos. Vindo do Real Madrid para a Juventus nesta temporada, o atacante entrará em campo nesta quarta-feira, quando o Campeonato Italiano tem rodada cheia – medida que acontece pela segunda vez no país após a estreia, em 2017, e que chegou a ser criticada por diversos jogadores ao longo do ano.

Cristiano Ronaldo não disputava partidas entre o Natal e o Ano Novo desde que atuava no Manchester United, entre 2003 e 2008 – ele foi contratado pelo time merengue no ano seguinte, e o futebol espanhol paralisa suas atividades durante as festas de fim de ano, ao contrário do Campeonato Inglês e do Italiano.