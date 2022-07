Cristiano Ronaldo tem “um pé e meio” fora do Manchester United, aponta jornal

Na última terça-feira (26), Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United para se reunir com a diretoria do clube inglês. Mesmo sendo recepcionado por Alex Ferguson, seu ex-treinador e amigo pessoal, o português reiterou seu desejo de deixar os Red Devils ainda nesta janela de transferências.







Conforme o jornal “Marca”, Cristiano tem “um pé e meio” fora do United. O cinco vezes melhor do mundo teria comunicado sua decisão de deixar o clube na reunião que contou com a presença de Ferguson. A imprensa inglesa também aponta que, mesmo sendo apontado por Erik ten Hag como centro do novo projeto do time, Ronaldo se mostrou irredutível.

De acordo com a rádio espanhola “Cope”, o empresário de Cristiano, Jorge Mendes, ofereceu uma solução para o Manchester United: permitir o empréstimo do atacante por uma temporada, enquanto o português se comprometeria a renovar o contrato até 2024.

Do lado do time inglês existe cautela para falar sobre o assunto. A imprensa inglesa diz que o clube não pretende negociar Ronaldo e que conta com o português para a temporada, desejando ainda que o atacante renove seu vínculo por mais um ano.