Cristiano Ronaldo se torna garoto-propaganda e investidor de marca de água

Atacante do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo revelou nas últimas semanas seu novo investimento, longe do mundo do futebol. Aos 38 anos, o jogador, que é conhecido por seu extremo cuidado com a saúde, se tornou embaixador e um dos investidores da Ursu9, uma marca de água alcalina, mineral e antioxidante. Com a parceria revelada neste mês, o jogador afirmou que essa união é um dos “maiores sonhos” de sua carreira.

Cristiano já tem uma série de negócios, além de futebol, com participações em rede de hotéis, restaurantes, marcas de roupas íntimas e perfumes. “Estamos realizando um dos meus sonhos de vida: investir e oferecer a vocês algo que bebe da própria essência da vida e da saúde e tem desempenhado um papel vital na formação de quem sou hoje”, escreveu o jogador. De acordo com a Forbes Portugal, ele irá investir cerca de 10 milhões de euros (R$ 52,3 milhões) no produto.

A água é natural da Fonte d’Oso, localidade do município de Oso, na Espanha. De acordo com a Ursu9, ela conta “com um sabor aveludado, uma baixa mineralização e um ph9”, que ajudam a combater a acidificação do organismo e possui benefícios antioxidantes.

“Reza a história que, nesta zona montanhosa do sistema Central, habitavam populações de ursos que, regularmente, se deslocavam até esta fonte, para beber da sua água tão cristalina. Com o tempo, foram sendo dizimados pelo homem que se foi fixando nestas terras em pequenas aldeias, vivendo da exploração agrícola”, afirmou a marca no lançamento. Neste primeiro ano, é esperado que sejam produzidas cerca de 50 milhões de garrafas.

O produto ainda não é vendido no País, mas pode ser importado diretamente da Espanha. Os preços variam entre 0,64 e 0,74 euro. Sites disponibilizam a importação do produto por cerca de R$ 6 e R$ 8. “Sei que o futebol vai acabar (um dia) e estou caminhando em direção ao futuro”, afirmou Cristiano Ronaldo. Caso entre em campo com a seleção portuguesa contra a Islândia, nesta terça-feira, o atacante se tornará o primeiro a disputar 200 jogos por uma equipe nacional na história.

A relação do jogador com água é antiga. Em 2021, durante a disputa da Eurocopa, viralizou ao tirar as garrafas de Coca-Cola, patrocinadora do torneio, na entrevista coletiva e substituí-las por água. “Bebam água”, disse, à época.

