Cristiano Ronaldo promete Portugal forte para brigar pelo bi na Eurocopa

Atual campeã da Eurocopa, a seleção de Portugal se prepara para a estreia no torneio contra a Hungria, na próxima terça-feira. Antes da viagem para Budapeste, onde as equipes se enfrentam, Cristiano Ronaldo evitou fazer previsões sobre a participação do país ibérico na competição.

“É inútil prometer títulos ou fazer previsões. O que posso prometer é que vamos disputar todos os jogos para vencer”, disse o atacante da Juventus.

A conquista do bicampeonato, entretanto, não será simples. Portugal faz parte do Grupo F, um dos mais difíceis do torneio. Além da Hungria, as favoritas França e Alemanha completam a chave. O fato, porém, não tira a confiança do craque cinco vezes melhor do mundo.

“Sinto-me tão motivado ou mais do que em 2004, no meu primeiro campeonato europeu. Somos os atuais campeões e fazemos parte do grupo de candidatos à conquista do troféu. É preciso melhorar algumas pequenas coisas, mas o trabalho de preparação está feito”, acrescentou.

A seleção portuguesa disputou duas partidas de preparação que terminaram com um empate sem gols contra a Espanha, em Madri, e uma vitória por 4 a 0 sobre Israel, em Lisboa.

A Eurocopa começa nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), com o duelo entre Turquia e Itália, no estádio Olímpico, em Roma, válido pelo Grupo A da competição.

