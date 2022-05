Cristiano Ronaldo posa com relógio raro avaliado em R$ 5 milhões

Na última semana, o português Cristiano Ronaldo publicou uma foto nas redes sociais ao lado de dois amigos. Na imagem, o atacante do Manchester United apareceu usando o relógio Jacob & Co X Bugatti X CR7, adquirido pelo jogador por US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). As informações são do UOL.





O relógio usado pelo astro português tem design inspirado no Bugatti Chiron Tourbillon Baguette. Conforme o fundador da Jacob & CO., responsável por criar a peça, o objeto tem 232 diamantes brancos e 109 safiras pretas, em um total de 4,2 gramas de pedras preciosas, que adornam o mostrador e a caixa.

O relógio ainda conta com as marcas CR7 no mostrador, e da Buggati e da Jacob & CO na parte traseira. O mostrador e as peças internas são em ouro champanhe, com acabamento acetinado.

