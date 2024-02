Cristiano Ronaldo pode desfalcar Al-Nassr em dois jogos por gestos obscenos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/02/2024 - 13:05 Para compartilhar:

Cristiano Ronaldo pode desfalcar o Al-Nassr por dois jogos no Campeonato Saudita. A punição é consequência da reação do jogador diante de gritos da torcida do Al-Shabab, depois da vitória da equipe do português por 3 a 2, no último domingo, pela 21ª rodada da liga. O jornal espanhol Marca informou que o Comitê Disciplinar e de Ética da Federação Saudita de Futebol pediu pela suspensão de dois jogos para o astro.

Os jogadores do Al-Nassr cumprimentavam-se após a vitória, com dois gols do brasileiro Anderson Talisca e um do craque português quando a torcida do Al-Shabab, que jogava em casa, entoou gritos de “Messi”, rival de Cristiano Ronaldo, para provocar o camisa 7.

O jogador caiu na provocação e reagiu com as mãos nos ouvidos e gestos próximos de suas partes íntimas. Antes de a federação expedir uma punição, foi solicitado um comunicado de Cristiano Ronaldo a explicar o sucedido aos órgãos competentes. O portal saudita Al-Riyadiya publicou uma explicação do jogador. “Respeito todos os clubes. E o gesto expressa força e vitória, não é vergonhoso. Estamos acostumados na Europa”, disse.

Se a punição de dois jogos for confirmada, Cristiano Ronaldo não defende o Al-Nassr diante de Al-Hazm e Al-Raed, nas próximas rodadas do Campeonato Saudita. Além do gancho, uma multa também pode ser aplicada ao atacante.

O Al-Nassr é segundo colocado na liga, com 52 pontos, sete atrás do Al-Hilal, de Jorge Jesus. Na artilharia, Cristiano Ronaldo lidera com 22 gols em 20 jogos. O jogador terminou 2023 como o artilheiro do ano, com 54 gols em 59 jogos.

