Cristiano Ronaldo marca, Juventus vence e ganha fôlego na liderança do Italiano

Com direito a gol de Cristiano Ronaldo, a Juventus ganhou fôlego na disputa pelo título do Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, o time de Turim derrotou o Bologna por 2 a 0, fora de casa, pela 27ª rodada. Abriu, assim, quatro pontos sobre a rival Lazio, que ainda entrará em campo na quarta.

Agora com um jogo a mais que o vice-líder, a Juventus soma 66 pontos, contra 62 da Lazio. Se vencer a Atalanta, longe de casa, na quarta, o time de Roma poderá voltar a encostar no líder, com apenas um pontos de desvantagem. A disputa do Italiano tem sido uma das mais disputadas dos últimos anos.

Contra o 10º colocado da tabela, a Juventus sofreu mais do que esperava para buscar seus três pontos. O resultado foi garantido ainda no primeiro tempo, mas não teve tranquilidade, apesar da superioridade dos favoritos.

A Juventus abriu o placar aos 22 minutos em cobrança de pênalti. Denswil fez falta sobre De Ligt dentro da área e o árbitro precisou da ajuda do VAR para confirmar a penalidade, convertida por Cristiano Ronaldo.

Se o primeiro gol não foi de empolgar, o segundo mereceu aplausos. Aos 35, Bernadeschi deu assistência de calcanhar para Dybala marcar belo gol. Ele ajeitou a bola com o pé direito e bateu de canhota no ângulo.

A vantagem precoce deixou a Juventus em situação tranquila no início do segundo tempo. Mais solta em campo, a equipe visitante teve boas chances para ampliar, com Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, que acertou a trave.

Os brasileiros Danilo e Douglas Costa entraram somente no segundo tempo. O lateral acabou jogando por apenas 25 minutos, indo embora antes mesmo dos acréscimos após fazer duas faltas duras, que lhe renderam os cartões amarelo e vermelho. A exclusão, contudo, não chegou a colocar em risco a vitória dos favoritos.

MILAN GOLEIA – Com atuação inspirada do turco Hakan Calhanoglu, o Milan goleou o ameaçado Lecce por 4 a 1, também nesta segunda, fora de casa. Ele participou dos quatro gols da equipe, com duas assistências. Samuel Castillejo, Giacomo Bonaventura, Ante Rebic e Rafael Leão marcaram os gols dos visitantes.

O brasileiro Lucas Paquetá entrou em campo somente no segundo tempo enquanto Zlatan Ibrahimovic foi desfalque, ainda se recuperando de lesão.

A vitória fez o Milan subir duas posições na tabela, para o sétimo lugar, com 39 pontos. Assim, o tradicional time italiano está na beira da zona de classificação das competições europeias. Já o Lecce ocupa o 18º posto, com 25 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Em outro jogo da rodada, Fiorentina e Brescia empataram por 1 a 1, em Florença. Alfredo Donnarumma abriu o placar para os visitantes, de pênalti, aos 17. E German Pezzella buscou o empate aos 29. A equipe da casa está em 13º, com 31 pontos. O Brescia é o lanterna, com apenas 17.

