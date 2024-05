Cristiano Ronaldo marca duas vezes e bate recorde no Campeonato Saudita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 21:45 Para compartilhar:

Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro em uma temporada no Campeonato Saudita após marcar dois gols na vitória do Al-Nassr diante do Al-Ittihad por 4 a 2, na tarde desta segunda-feira. O astro português chegou a 35 gols e superou o marroquino Abderrazak Hamdallah, que havia marcado 34 gols na temporada de 2019.

Com o recorde batido, esta se tornou a quarta liga em que Cristiano foi o jogador que fez mais gols. O português já tinha sido o artilheiro em outros três campeonatos de clubes.

Na temporada 2007/08 do Campeonato Inglês, Ronaldo marcou 31 gols durante sua passagem pelo Manchester United. Na Espanha, representando o Real Madrid, ele alcançou a marca de 40 gols na temporada 2010/11, 31 em 2013/14 e 48 em 2014/15. Pela Juventus, também foi destaque, liderando a artilharia da liga italiana em 2020/21 com 29 gols.

Pela seleção portuguesa, o craque também não decepciona. Ele foi artilheiro em duas edições da Eurocopa. Em 2020, foi artilheiro absoluto com cinco gols marcados e, em 2012, dividiu a artilharia com outros jogadores ao marcar três gols.

Aos 39 anos de idade, esta foi a segunda temporada de Cristiano Ronaldo jogando pelo Al-Nassr. O craque disputou 44 partidas, marcou 44 gols e deu 13 assistências.