Cristiano Ronaldo lidera lista da Forbes de atletas mais bem pagos em 2023 após transferência para Arábia Saudita

02/05/2023 - 18:18

(Reuters) – Cristiano Ronaldo se tornou o atleta mais bem pago do mundo após a transferência para o clube saudita Al-Nassr quase dobrar seu salário anual, e a dupla do Paris Saint-Germain Lionel Messi e Kylian Mbappé completa as três primeiras posições, segundo a revista Forbes.

Ronaldo, contratado pelo time saudita até 2025 após deixar o Manchester United ano passado, recebeu 136 milhões de dólares. A Forbes disse que seu salário anual aumentou em estimados 75 milhões de dólares.

O contrato de Ronaldo, segundo estimativas da imprensa, é de 219,98 milhões de dólares.

Messi, atacante de 35 anos do PSG, apareceu na sequência na lista, após levar para casa um combinado de 130 milhões de dólares. O seu companheiro de equipe e capitão da França, Mbappé — o mais jovem da lista, aos 24 anos — arrecadou 120 milhões de dólares e está em terceiro lugar.

O jogador do Los Angeles Lakers e lenda da NBA LeBron James (119,5 milhões de dólares) e o boxeador mexicano Canelo Álvarez (110 milhões de dólares) completam os cinco primeiros.

O tetracampeão da NBA Stephen Curry (100,4 milhões) e o também astro da liga norte-americana Kevin Durant (89,1 milhões) são os outros dois jogadores de basquete na lista.

O ex-jogador de tênis Roger Federer (95,1 milhões) é o único atleta aposentado dentro do top 10.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare, em Bengaluru)

