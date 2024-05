Cristiano Ronaldo lidera lista de convocados de Portugal para a Eurocopa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 12:59 Para compartilhar:

O astro Cristiano Ronaldo lidera a lista de 26 convocados pelo técnico espanhol Roberto Martínez para defender a seleção de Portugal na Eurocopa, divulgada nesta terça-feira (21).

Esta será a sexta Euro de CR7, um recorde de participações para o jogador que é recordista mundial de partidas (206) e gols (128) por uma seleção. Ele foi campeão em 2016, o único título continental de Portugal.

O atacante, que durante a Copa do Mundo de 2022 perdeu seu status de titular absoluto com o técnico Fernando Santos, é peça fundamental da equipe na era Martínez.

Antes de enfrentar República Tcheca, Turquia e Geórgia no Grupo F da Euro, que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha, Portugal fará amistosos contra Finlândia, Croácia e Irlanda.

Além de Cristiano Ronaldo, Martínez convocou os atacantes Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto e Francisco Conceição.

A criação no setor de meio-campo será responsabilidade de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha e Otávio, à frente de João Palhinha, Rúben Neves e João Neves.

Na defesa, o veterano luso-brasileiro Pepe, de 41 anos, foi convocado devido a seu “papel importante no vestiário”, explicou Martínez. Ele terá a companhia de Rúben Dias, Danilo Pereira, António Silva e Gonçalo Inácio.

João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot e Nelson Semedo ocuparão as laterais, enquanto o gol será protegido por Diogo Costa, com Rui Patrício e José Sá como reservas.

A grande ausência da lista é o lateral-esquerdo Raphaël Guerreiro. O jogador do Bayern de Munique sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo durante a derrota para o Stuttgart (3 a 1) no dia 4 de maio, pelo Campeonato Alemão.

— Lista dos 26 convocados por Portugal para Eurocopa 2024:

Goleiros: Diogo Costa (Porto/POR), Rui Patrício (Roma/ITA), José Sá (Wolverhampton/ING)

Defensores: João Cancelo (Barcelona/ESP), Nelson Semedo (Wolverhampton/ING), Diogo Dalot (Manchester United/ING), Nuno Mendes (PSG/FRA), Rúben Dias (Manchester City/ING), António Silva (Benfica/POR), Gonçalo Inácio (Sporting/POR), Pepe (Porto/POR), Danilo Pereira (PSG/FRA).

Meio-campistas: João Palhinha (Fulham/ING), Rúben Neves (Al-Hilal/ASA), João Neves (Benfica/POR), Vitinha (PSG/FRA), Otávio (Al-Nassr/ASA), Bruno Fernandes (Manchester United/ING), Bernardo Silva (Manchester City/ING).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/ASA), Rafael Leão (Milan/ITA), João Félix (Barcelona/ESP), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Diogo Jota (Liverpool/ING), Pedro Neto (Wolverhampton/ING), Francisco Conceição (Porto).

