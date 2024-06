Cristiano Ronaldo investe no setor da porcelana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 19:48 Para compartilhar:

Cristiano Ronaldo continua diversificando seus investimentos fora do futebol, agora investindo no capital da renomada marca portuguesa de porcelanas Vista Alegre que, este ano, celebra seu bicentenário, anunciou seu proprietário nesta sexta-feira (14).

O atacante, astro da seleção portuguesa, “adquiriu 10% do capital” da Vista Alegre Atlantis, informou o grupo Visabeira em um comunicado, no qual comemorou a chegada de “um dos melhores jogadores da história do futebol e a personalidade portuguesa mais conhecida do planeta”.

Em 2023, Cristiano foi o esportista mais bem pago do mundo, tendo recebido 136 milhões de dólares (R$ 658 milhões, na cotação da época), segundo ranking da revista americana Forbes.

Aos 39 anos, “CR7” vai disputar a Eurocopa-2024, que começou nesta sexta na Alemanha. Este é o último grande torneio internacional do astro português, que há anos prepara seu futuro como empresário.

O cinco vezes ganhador da Bola de Ouro investiu em áreas como mídia, com uma participação no grupo Cofina, e no setor hoteleiro, com o grupo Pestana que, assim como ele, é originário da ilha da Madeira.

