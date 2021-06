Cristiano Ronaldo expande rede de hotéis e inaugura ‘Pestana CR7’ na Espanha; veja fotos

Além de não gastar dinheiro com refrigerantes, Cristiano Ronaldo vem mostrando que sabe investir seu dinheiro e inaugurou neste mês mais um hotel da rede ‘Pestana CR7’, dessa vez em Madri, na Espanha, sendo o primeiro fora de Portugal e que abre caminho para outros que estão sendo construídos em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e em Marraquexe, no Marrocos.

O novo hotel Pestana CR7 Gran Via Madrid, fica localizado em um edifício da década de 1920, com 168 quartos. O astro colocou a mão no bolso e gastou 13 milhões de euros (cerca de R$80 milhões) para reformar o espaço.

– Estamos muito felizes por começar a receber os primeiros hóspedes e clientes no Pestana CR7 Gran Via Madrid, que estamos certos se tornará no novo local de moda da cidade – afirmaram Dionísio Pestana e Cristiano Ronaldo, responsáveis pela parceria Pestana CR7, à imprensa europeia.

Para se hospedar o turista deve desembolsar 96 euros (R$ 588,00) na diária mais simples, podendo amentar para 114 euros (R$700,00) caso queria a inclusão de um almoço. A acomodação mais cara se chama ‘CR7 Studio’ e custa 287 euros (R$ 1.760,00).

– O piso 9 CR7 acolhe a oferta gastronomica do projeto, que inclui um sports bar, uma pizzaria e o único rooftop com vista 360º da capital que conta com uma piscina. Os valores do desporto têm uma presença muito importante, pelo que o hotel conta com um fitness box e promove um amplo programa de treino e atividades desportivas – diz ainda o comunicado.

Veja fotos do ambiente montado pelo astro português.

Espaço comum dos hóspedes (Foto: Divulgação)

Área externa (Foto: Divulgação)

Fachada externa (Foto: Foto: Divulgação)

Um dos quartos (Foto: Divulgação)

Área do Bar do hotel (Foto: Divulgação)

Área externa (Foto: Divulgação)

Academia (Foto: Divulgação)

