Cristiano Ronaldo e Manchester United se aproximam Juventus está na 5ª posição na tabela de classificação do Campeonato Italiano e atacante português não aceita ficar de fora da próxima Champions League

O Manchester United é o clube favorito para Cristiano Ronaldo atuar na próxima temporada, segundo o “As”. O atleta não está satisfeito na Juventus, mas há uma chance pequena dele permanecer mediante duas condições: classificação para a Champions League e um projeto esportivo vitorioso.

A Velha Senhora entra na última rodada do Campeonato Italiano ocupando apenas a 5ª posição na tabela de classificação. Além disso, a equipe de Turim nunca chegou perto da conquista da Liga dos Campeões desde que o português aterrisou no futebol italiano.

A Juventus não depende de si para entrar no G4 e conquistar uma vaga para o torneio da Uefa na próxima temporada. Além de vencer o Bologna, o time de Andrea Pirlo depende dos tropeços de Napoli e Milan, que enfrentam Verona e Atalanta, respectivamente.

Após 12 anos, Cristiano Ronaldo pode voltar a vestir a camisa dos Diabos Vermelhos, que já transmitiram interesse em contar com o craque ao entorno do jogador. Desde sua saída do Old Trafford, a possibilidade de voltar nunca foi tão grande como é nesta janela de transferências.

