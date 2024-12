Cristiano Ronaldo diz que Vini Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro: ‘Foi injusto’

A conquista da Bola de Ouro, prêmio organizado pela revista francesa France Football em parceria com a Uefa, por Rodri em detrimento de Vinícius Júnior deixou uma lista de indignados. Além dos torcedores brasileiros, o astro português Cristiano Ronaldo foi um dos que considerou o resultado injusto. O jogador deixou claro sua posição na premiação do Globe Soccer Awards, realizada nesta sexta-feira.

O craque do Al-Nassr estava elogiando os jogadores em início de carreira e, quando citou Vini, aproveitou para contestar o resultado da Bola de Ouro – e elencou os motivos pelos quais o atacante do Real Madrid deveria ter sido o vencedor.

“Na minha opinião, ele merecia ganhar a Bola de Ouro”, disse no palco do evento. “Foi injusto. Digo isso na frente de todo mundo. Eu acho que eles deveriam ter dado para o Vinicius porque ele ganhou a Liga dos Campeões, ele marcou gol na final. Os outros problemas para mim não são importantes. Você deveria premiar quem merece”. Vini Jr., que estava na plateia, aplaudiu a fala junto com Neymar.

O craque da seleção portuguesa ainda alfinetou a organização da Bola de Ouro ao elogiar o Globe Soccer Awards. “É por isso que eu amo a Globe Soccer e continuo vindo a esse evento, porque eles fazem premiações honestas”, brincou.

“SE O CRISTIANO ESTÁ FALANDO, EU ACREDITO”

Repetindo o resultado do The Best, da Fifa, Vini Jr. foi eleito o melhor do mundo também pelo Globe Soccer Awards. Em seu discurso, o jogador devolveu o elogio ao português. “Se o Cristiano está falando, eu acabo acreditando que sou o melhor. É o meu ídolo, junto com o Neymar, tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos aqui, me observando.”

Também premiado neste evento, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da temporada no Oriente Médio e recebeu o título de maior artilheiro da história do futebol.