Cristiano Ronaldo diz que liga saudita é ‘mais competitiva’ do que a francesa

O craque português Cristiano Ronaldo, atual jogador do Al Nassr de Riad, elogiou, nesta sexta-feira (19), o campeonato saudita e o colocou em um patamar acima do francês, no qual nunca jogou.

A declaração foi dada durante a cerimônia dos Globe Soccer Awards, em Dubai.

“Para ser sincero, acho que o campeonato saudita não é pior que o francês. Acho que é mais competitivo”, disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro após ser questionado sobre o nível da Liga Profissional Saudita.

“Eles podem dizer o que quiserem, é apenas a minha opinião e jogo aqui há um ano, por isso sei do que estou falando”, acrescentou o veterano astro português, de 38 anos.

“Acho que agora estamos melhores do que o campeonato francês e seguimos melhorando”, disse CR7.

A Arábia Saudita fez enormes investimentos nos últimos meses para contratar grandes nomes do futebol, a começar pelo próprio Cristiano Ronaldo, que chegou ao Al Nassr em janeiro passado.

Poucos meses depois, vários clubes adquiriram outras estrelas como o francês Karim Benzema, o brasileiro Neymar e o senegalês Sadio Mané, entre outros.

