Cristiano Ronaldo diz que especulações não incomodam e garante foco na Euro

Cristiano Ronaldo garantiu nesta segunda-feira que seu foco está todo na seleção de Portugal, em busca do bicampeonato da Eurocopa, e não nas especulações sobre o seu futuro. Alvo de críticas na Juventus na última temporada, o atacante vem sendo cotado para voltar a defender o Manchester United na próxima temporada europeia.

“Venho jogando no mais alto nível por muitos anos. Então, (essas especulações) não me abalam em nada. Se eu tivesse 18 ou 19 anos, talvez eu perdesse noites sem dormir. Mas tenho 36 e o que vir a acontecer será para o melhor, seja permanecendo na Juventus ou seja buscando uma transferência”, declarou o português.

O atacante recebeu diversas críticas da torcida e até de membros da diretoria da Juventus na última temporada em razão da queda de rendimento, principalmente após a eliminação na Liga dos Campeões. Sem o seu astro em grande fase, a equipe de Turim também perdeu a hegemonia no Campeonato Italiano. Mas levantou o troféu da Copa da Itália.

Cristiano Ronaldo tem contrato com a Juventus por mais uma temporada. Mas nas últimas semanas as especulações sobre sua saída cresceram. O português, contudo, garante que não pensa nisso no momento. “Para mim, a prioridade agora é a Euro. É a minha quinta participação no torneio, mas é como se fosse a primeira. Quero começar com o pé direito. Queremos fazer uma boa partida. Só tenho bons pensamentos da nossa primeira à última partida.”

Atual campeão da Eurocopa, Portugal vai estrear nesta edição na terça-feira, contra a Hungria, em Budapeste. No mesmo grupo, a seleção portuguesa terá peça frente as poderosas França, atual campeã mundial, e a Alemanha.

