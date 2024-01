Cristiano Ronaldo dá Porsche de presente de aniversário para a mãe e Rolex para Luan Santana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/01/2024 - 15:20 Para compartilhar:

Cristiano Ronaldo comemorou em grande estilo o aniversário da mãe, Maria Dolores Aveiro, que completou 69 anos no último dia de 2023. O craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, contratou o cantor Luan Santana para fazer uma apresentação em sua festa particular em Portugal. Além disso, o português fez questão de esbanjar nos presentes.

O jogador comprou um Porsche Cayenne para sua mãe. O carro está avaliado em 150 mil euros (R$ 697 mil). O vídeo do momento foi compartilhado por uma das irmãs de Cristiano Ronaldo no Instagram.

O português também fez questão de presentear Luan Santana com um relógio da marca de luxo Rolex. A peça custa cerca de R$ 430 mil. O vídeo também foi compartilhado nas redes sociais.

“Você não fez isso, não… Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex… Que momento! Das mãos do homem…”, reagiu o cantor, no vídeo.

Luan Santana foi chamado por Cristiano Ronaldo para se apresentar na festa porque sua mãe é fã do cantor. A celebração do aniversário se estendeu até 2024 chegar em Portugal.

O craque português foi a campo no sábado, dia 30, na vitória do Al-Nassr sobre o Al-Taawoun por 4 a 1, quando marcou seu 54º gol em 2023 e encerrou o ano como artilheiro do mundo. A competição será retomada apenas em fevereiro.

