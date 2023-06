Cristiano Ronaldo curte férias com Georgina Rodríguez e os filhos após rumores de separação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 18:16 Compartilhe

Os rumores de separação entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez parecem não ter afetado a relação do casal. De férias no Al-Nassr, seu novo time na Arábia Saudita, o astro português foi flagrado curtindo um passeio de iate com a companheira e os filhos na Sardenha, ilha do litoral italiano.

O casal compartilhou as fotos do passeio no Instagram. O atacante da seleção de Portugal é pai de Cristiano Jr., de 12 anos, e dos gêmeos Eva e Mateo, de cinco, que teve antes de conhecer Georgina. Eles são pais de Alana Martina, também de cinco anos, e de Bella, de 13 meses, nascida em abril do ano passado. Todas as crianças vivem com CR7 e Georgina.

A imprensa portuguesa relatou nos últimos meses que o casal estaria se separando. O rumor ganhou força após vir à tona a existência de um acordo pré-nupcial que estabelece valores de pensão e imóveis que estariam previstos em caso de o relacionamento ter um ponto final. Tanto o jogador quanto familiares negam o divórcio.

Segundo a revista TV Guia, de Portugal, Cristiano Ronaldo e Georgina já estão acertados sobre a guarda dos filhos e quais os bens que serão repartidos entre eles. O astro do Al-Nassr teria de arcar com um pagamento de 100 mil euros mensais (cerca de R$ 525 mil) de pensão vitalícia, além de ceder a mansão da família na capital espanhola.

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRÍGUEZ ESTÃO JUNTOS DESDE 2017

Georgina e o jogador português estão juntos desde 2016. Eles se conheceram em um evento da Dolce & Gabbana, enquanto a hispano-argentina trabalhava em uma loja de roupas. Recentemente, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo negou que os dois estivessem prestes a colocar um ponto final no relacionamento. “É mentira. Todos os casais discutem”, disse ela.

Cristiano Ronaldo foi nomeado o atleta mais bem pago do mundo pela revista Forbes no início de maio, com seus ganhos anuais estimados em US$ 136 milhões (R$ 686 milhões). Seu contrato com o Al-Nassr é de 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano.

