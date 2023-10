Cristiano Ronaldo chega a 41 gols no ano promete continuar jogando ao menos até 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 11:59 Para compartilhar:

Um dos principais nomes do Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo prometeu jogar no mínimo até 2025. O atacante foi questionado, após a vitória do Al-Nassr sobre o Damac por 2 a 1, no último sábado, e não quis estipular uma data para sua aposentadoria. Aos 38 anos, o português garante estar em ótima forma.

“Passo a passo. Com certeza, jogarei este ano e o próximo. Com certeza. Depois disso, se o meu corpo disser ‘Cristiano, continue’, eu vou continuar. Dedicação e trabalho árduo. Como já disse várias vezes, trato bem o meu corpo e o meu corpo me ajuda. Por agora, com 38 anos, tenho o suficiente para continuar a jogar e a ajudar a minha equipe. Sinto-me feliz, mas sem a equipe e os meus companheiros nada seria possível”, afirmou o atacante.

Apesar de prometer atuar até 2025, o objetivo de Cristiano Ronaldo pode ser a próxima Copa do Mundo com a seleção de Portugal. O Mundial de 2026 será realizado com 48 equipes e terá como sede Estados Unidos, Canadá e México.

Cristiano Ronaldo é também o jogador com mais gols marcados em 2023. Ao fazer mais um na vitória do Al Nassr, o português chegou a 41 em 44 jogos, sendo 19 pelo clube saudita, superando Haaland, do Manchester City, com 40. Ele ainda tem nove assistências, totalizando 50 participações em gols.

Ele vem sendo uns dos principais destaques do Campeonato Saudita e vem liderando sua equipe na busca pelo título. O Al-Nassr é o terceiro colocado, com 22 pontos, atrás apenas de Al-Hilal (26) e Al-Taawoun (23).

Com Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr volta a campo no sábado, às 12h, quando enfrenta o Al-Fayha, oitavo colocado, no estádio Al Majma’ah Sports.

