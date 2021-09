Cristiano Ronaldo bate recorde de jogos pela Liga dos Campeões

Ao entrar em campo com o Manchester United diante do Villarreal pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo vai estabelecer o novo recorde de partidas disputadas por um jogador no torneio continental, 18 anos após sua estreia na competição, chegando à marca de 178 jogos.

O atacante português, que atuou pela primeira vez na Liga dos Campeões no dia 1º de outubro de 2003, com uma derrota diante do Stutgart (2-1), em sua primeira passagem pelos ‘Red Devils’, vai ultrapassar o ex-goleiro do Real Madrid e do Porto Iker Casillas.

O segundo jogador ativo com mais jogos na Liga dos Campeões é o argentino Lionel Messi, com 151 partidas.

Cristiano Ronaldo marcou ao todo 135 gols nesta competição de clubes europeus, da qual foi campeão cinco vezes, onde também é o maior artilheiro, à frente de Messi, que tem 121.

O português é também o maior artilheiro de uma edição da Liga dos Campeões, com 17 gols marcados na temporada 2013-2014, quando o Real Madrid foi campeão pela décima vez da competição.

