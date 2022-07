Cristiano Ronaldo anuncia retorno ao elenco do Manchester United: ‘Domingo o rei joga’ Craque português garante presença em amistoso contra o Rayo Vallecano em Old Trafford







Em meio à especulações envolvendo uma possível saída, Cristiano Ronaldo anunciou que irá retornar ao elenco do Manchester United para o duelo amistoso contra o Rayo Vallecano, no próximo domingo, em Old Trafford.

O astro português respondeu uma publicação no Instagram, dizendo que “Domingo o rei joga”, garantindo sua presença no amistoso. Recentemente, CR7 também havia se manifestado sobre os rumores sobre uma possível saída do Manchester United, alegando que os boatos sobre o assunto são “mentirosos”.

A imprensa europeia cravou que Cristiano Ronaldo desejava deixar Old Trafford para buscar um clube que disputará a próxima edição da Uefa Champions League, visto que o Manchester United ficou de fora do torneio continental.

O jornal britânico “The Athletic”, contudo, garante que o empresário do craque, Jorge Mendes, segue em Manchester buscando viabilizar uma saída de Cristiano Ronaldo. O português retornou aos Red Devils em 2021 após 12 anos. Apesar do bom desempenho individual de CR7, o United realizou sua pior campanha na era Premier League e colecionou decepções ao longo da temporada 2021/22.

