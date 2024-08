Cristiano fala sobre saúde de Zé Neto e diz concordar com fim da dupla, se for necessário: ‘Câncer da alma’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2024 - 10:54 Para compartilhar:

O cantor Cristiano, dupla sertaneja com Zé Neto, falou sobre a saúde do parceiro, que precisou pausar a agenda de shows para tratar depressão e síndrome aguda do pânico. Segundo o colunista Leo Dias, no programa “Fofocalizando” (SBT), na última sexta-feira, 23, o cantor teria confessado concordar em pôr fim à dupla, se for necessário para a recuperação do amigo.

“Se for necessário, eu acabo com a dupla. O que eu quero ver é meu irmão de vida bem! Eu quero focar agora no bem-estar dele”, teria dito o cantor.

Já em suas redes sociais, no último sábado, 24, o artista falou sobre os problemas de saúde mental que o parceiro enfrenta em um longo desabafo.

“Depressão é o câncer da alma. É algo que leva à morte, mesmo sem aparecer em nenhum exame. É uma doença que não escolhe, cor, raça, gênero ou classe social. Ela vem quando menos se espera, ela não tem uma causa determinada, ela vem de uma somatória, e principalmente por preconceito de terceiros e de si mesmo, por não assumirmos que estamos doentes, que precisamos de ajuda”, refletiu ele.

“Luto com o meu irmão há quase 4 anos, tentando de toda forma ajudá-lo a se levantar, convivendo com isso, sofrendo com isso, sem poder falar a verdade, sem poder pedir socorro. Eu sei o que vivi nesses 4 anos como ninguém”, relatou.

Ainda em seu desabafo, Cristiano reafirmou que era preciso dar um tempo na carreira para que Zé Neto pudesse cuidar da saúde mental.

“E não existia mais saída, não tinha opção, era preciso parar, dar um tempo. Eu não me importo com a fama, com o desaparecimento da dupla, do esquecimento, eu me importo com quem eu amo!”, declarou ele.

Na última quinta-feira, 22, a equipe da dupla Zé Neto & Cristiano informou que a agenda de show precisou ser suspensa por motivos de saúde de Zé Neto. Segundo a nota publicada no perfil oficial, o cantor vai ficar 90 dias dedicado a tratamentos.

