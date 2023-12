Cristiano fala sobre estado de saúde de Zé Neto após acidente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/12/2023 - 2:59 Para compartilhar:

O sertanejo Cristiano surgiu nos stories do Instagram na madrugada desta quarta-feira, 6, para tranquilizar fãs acerca do estado de saúde de Zé Neto. O cantor sofreu um acidente de carro na noite de terça, 5, e encontra-se internado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

“Estou aqui no hospital com o Zé e com a esposa dele. Vi ele [sic], está tudo bem. Nos exames, deu tudo ok. Ele está com muita dor. O acidente foi um capotamento, é forte, [ele está] bem assustado”, começou a dupla de Zé Neto, na rede social.

“A gente está aguardando a tomografia de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas, mas até o momento, em crânio e coluna não foi encontrado nada. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e esperar os resultados dos exames. Mas em um primeiro momento não tem nada de grave, nenhum sangramento interno”, assegurou o cantor.

Na sequência, Cristiano confirmou que o amigo estava sozinho no veículo que capotou e falou sobre os outros envolvidos no acidente. Informações preliminares indicam que a colisão envolveu três carros e uma carreta.

“Teve duas vítimas que estavam em outro veículo, mas as notícias são que está todo mundo bem, foram só escoriações leves e o susto. Assim que eu tiver mais notícias de tudo eu vou passando para vocês”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias