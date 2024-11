Cristiano, da dupla com Zé Neto, relembra cirurgia cardíaca do filho e celebra recuperação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/11/2024 - 16:01 Para compartilhar:

O sertanejo Cristiano usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para compartilhar lembranças nunca mostradas da cirurgia cardíaca à qual foi submetido seu filho Miguel — agora, com 1 ano; à época, com cinco meses. O menino, caçula do cantor com Paula Vaccari, nasceu com uma malformação congênita chamada Tetralogia de Fallot, que afeta estruturas essenciais do coração.

“Exatamente 1 ano atrás, senti a maior angústia e dor que jamais imaginaria sentir. Não tive um corte, não tive um arranhão, mas doeu como nunca. A única coisa que nos manteve de pé foi a fé e a confiança no agir de Deus”, escreveu Cristiano, junto a fotos de Miguel durante o tratamento e atualmente.

O cantor celebrou a recuperação do filho e refletiu sobre as mudanças que o episódio trouxe para sua vida: “Miguel ressignificou nossas vidas […] Me reaproximou de Deus, mudou a minha maneira de pensar e agir”.

A cirurgia ocorreu em novembro de 2023 e, atualmente, Miguel passa bem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano (@crisznec)