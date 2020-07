Cristiane planeja gravidez e anuncia congelamento de óvulos Atacante do Santos quer ser mamãe no futuro, mas sem correr riscos por conta da idade

Uma das maiores jogadoras da história da Seleção Brasileira feminina, a atacante Cristiane, do Santos, anunciou nesta quinta-feira planos de ser mamãe no futuro. Por isso, ela decidiu congelar seus óvulos e planejar sua gravidez ao lado de sua noiva, Ana Paula.

Através de um post no Instagram, ela compartilhou o momento especial de sua vida pessoal com seus fãs e falou um pouco sobre o planejamento.

– Nossa vida de atleta muitas vezes não nos deixa planejar tudo que desejamos e sonhamos, ou muitas vezes temo medo de tentar e acabarmos perdendo contrato de trabalho. Há alguns meses tenho pensado, junto da minha noiva, como poder tomar essa decisão sem medo das coisas. Calhou que, com essa paralisação longa, me surgiu esse tempo de sonhar e pensar no futuro. Conhecemos um médico e uma clínica especializada na área que nos pudesse tirar todas as nossas dúvidas e fazer o procedimento sem preocupação – afirmou.

Cristiane, que já realizou o procedimento de congelamento para evitar uma gravidez de risco no futuro, afirmou já estar em casa e em bom estado de saúde.

– Estou bem e já estou em casa, tomando medicação e me recuperando para retonar aos treinamentos. Foram duas semanas de medicação, cautela e orientação médica. Informei minha comissão do processo e hoje abri para as minhas companheiras de equipe – completou.

