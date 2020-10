Cristiane apresenta a leitura para o filho na barriga da mulher grávida Craque da Seleção Brasileira feminina aguarda a chegada do primogênito ao lado da esposa Ana Paula e compartilhou momento íntimo em família pelas redes sociais

A jogadora do Santos e da Seleção Brasileira Cristiane Rozeira compartilhou um momento íntimo em família, nesta quarta-feira. A atacante fez um vídeo em que aparece lendo para a barriga da mulher, a advogada Ana Paula Garcia, grávida do primeiro filho do casal. Em um vídeo, a atleta aparece lendo para a criança na barriga da mãe.

–Sempre foi desejo meu introduzir a leitura desde a barriga. Cá estamos nós no segundo livrinho – escreveu Cristiane.

As duas mamães anunciaram a gestação no dia 25 de setembro, quando divulgaram uma imagem do ultrassom do bebê com uma mini chuteira escrito “Baby 11”, número habitualmente usado pela atleta.

–Você está sendo esperada(o) e amada(o) desde o momento que estávamos procurando nosso doador. Deus e nossos amigos de luz estão te preparando e te abençoando para te recebermos aqui na Terra, eles também estão nos cuidando e guiando nessa nova jornada da vida – escreveu a artilheira, na ocasião.

