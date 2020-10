Cristiana Oliveira sugere atriz para viver Juma: “Uma menina do Mato Grosso”

Cristiana Oliveira, que viveu Juma Marruá em ‘Pantanal’, deu sua sugestão para quem deve viver a personagem no remake da novela. A atriz conversou com Lega Nagle e disse que gostaria de ver um rosto novo.

“[Seria legal] se fosse uma menina do Mato Grosso, próxima da realidade do Pantanal, que conhecesse… A Juma é pantaneira e eu não tinha nada a ver com uma pantaneira. Era branquela, não tinha pele bronzeada. Não sei como vai ser, mas tem muita atriz boa sendo cotada, que faria a Juma brilhantemente”, disse.

“A Juma é do Benedito, mas a Cristiana botou uma assinatura dela. Aquela Juma de 1990 está registrada e é uma pessoa que não sou mais eu. Hoje, a vejo como espectadora e gosto dela”, disse.

“Se vier outra atriz que tenha a sensibilidade necessária para viver a Juma e seja receptiva à história da personagem, pode fazer muito bem, até melhor que eu. Mas acho uma bobagem comparar. A minha Juma está lá. A nova Juma pode ser incrível e pegar uma outra geração mais jovem.”

