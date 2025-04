Cristiana Oliveira revela atrito entre atrizes veteranas nos bastidores de novela

Cristiana Oliveira, 61 anos, falou sobre sua trajetória na televisão, e relembrou papéis marcantes durante participação no canal “Se Lig”, publicado no YouTube, que foi ao ar na semana passada. Uma declaração da atriz, porém, chamou atenção nesta quarta-feira, 9, e repercutiu na mídia.

A artista falou sobre a novela “Quatro por quatro”, exibida no horário das 19h na Globo, de 1994 a 1995, e acabou revelando curiosidades de bastidores. Ela contou que duas veteranas, colegas no folhetim de Carlos Lombardi, se estranharam por trás das câmeras, e que ela mesma chegou a ter atrito com uma delas.

Cristiana relembrou que Betty Lago (1955-2015) e Elizabeth Savalla, 70, tiveram atrito e que ela também acabou tendo problemas com a primeira no início das gravações.

“Rolava um quiprocó com as duas ‘Beths’. As duas tiveram mesmo um probleminha na época da novela. Eu mesma tive um problema com a Betty, mas foi muito rápido. Comigo é assim, eu resolvo logo. No final, a gente se adorava e vivia conversando”, garantiu a atriz.

Na trama, Cristiana Oliveira formava com Betty Lago, Savalla e Letícia Spiller o quarteto protagonista. Na época, chegou a circular um burburinho de que as duas “Beths” viveram um conflito motivado por ciúme.