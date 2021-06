Cristiana Lôbo tranquiliza fãs após sumiço: ‘Está tudo bem comigo’

A jornalista Cristiana Lôbo estava preocupando os fãs por ter sumido da Globo News e do Twitter. Nesta quinta-feira (17) Cristiana tranquilizou os seguidores na rede social ao declarar que pretende voltar com força total aos trabalhos. Ela está afastada da televisão há 8 meses por motivos médicos.

“Olá pessoal! Passo por aqui para dizer que está tudo bem comigo e com o tratamento de saúde. E, tão logo possa, volto com força e garra na GNews, no G1 e aqui no Twitter. Obrigada a todos pelas manifestações de carinho. Até logo!”, escreveu Cristiana.

