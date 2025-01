Cristãos em Gaza agradecem Papa por ‘ajuda’ durante guerra

VATICANO, 21 JAN (ANSA) – Os cristãos na Faixa de Gaza agradeceram ao papa Francisco por “sua ajuda” durante a guerra entre Hamas e Israel, que matou mais de 47 mil palestinos.

“Estamos muito felizes em agradecer ao papa Francisco por sua ajuda contínua e por todos os esforços a nosso favor”, diz a mensagem enviada ao pontífice pela paróquia latina da Sagrada Família, a única católica no enclave.

“Do fundo do coração”, os fieis ainda “agradeceram e pediram a Deus para abençoar” o líder religioso e “o seu trabalho espiritual e humanitário em Gaza e em todo o mundo”.

A carta a Jorge Bergoglio foi confirmada nesta terça-feira (21) pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, que divulgou uma entrevista com o pároco no enclave, padre Gabriel Romanelli, após o anúncio de cessar-fogo.

Segundo Romanelli, durante os 15 meses de conflito, a paróquia sempre se dedicou a ajudar a população, sendo ela católica ou muçulmana.

“Graças aos esforços do Patriarcado Latino e do Malteser International, as ajudas alimentares continuam a chegar a milhares de famílias, principalmente com as novas expedições”, acrescentou o padre de origem argentina. (ANSA).