Crises de ansiedade: psicólogo explica retorno precoce de Wesley Safadão aos palcos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 16/10/2023 - 16:44 Para compartilhar:

Wesley Safadão, 35, que no início de setembro anunciou uma pausa nos shows por tempo indeterminado devido fortes crises de ansiedade, fez uma série de Stories no Instagram no domingo, 15, para falar sobre o que vem sentindo durante o retorno aos palcos. Na rede social, o cantor disse que ainda está em processo de recuperação.

+Solange Almeida, Zé Neto e mais: relembre famosos que tiveram problemas com cigarro eletrônico

+Saiba quando Sonia Abrão retorna à TV após ser afastada por problema de saúde

“Não estou 100%, mas, se dá, eu vou”, declarou o artista, que disse ter sido questionado por seguidores sobre o fato de ter voltado a trabalhar. “Cada semana de trabalho que a gente consegue concluir é uma vitória”, afirmou.

Safadão também ressaltou que, por trás das câmeras, vive alguns momentos de baixa e crises. “Podem ter certeza que eu sempre tento dar o meu melhor quando estou em cima do palco”, disse.

O artista, que fez um show em João Pessoa no sábado, 14, se emocionou ao fazer uma avaliação da apresentação. “No fundo, sei que já fiz shows e entregas melhores. Em alguns momentos, durante o show, dá umas ‘agonias’, uma vontade de sair correndo do palco, mas Deus é bom e me deixa firme ali para suportar até concluir o compromisso”, completou.

Psicólogo explica retorno precoce de Wesley Safadão aos palcos

A IstoÉ Gente procurou o psicólogo Alexander Bez, que é especialista em relacionamentos pela universidade de Miami, ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, e em saúde mental, que fez uma análise sobre a volta de Wesley Safadão aos palcos. Confira!

Wesley Safadão voltou precocemente aos palcos?

Sim, muito provavelmente voltou aos palcos de maneira precoce. E o fato de ele não estar bem é amplamente indicativo de que ele ainda não está totalmente recuperado. O transtorno de ansiedade é a manifestação psicológica mais complicada de se tratar, essencialmente por aparecer rapidamente e a ‘remissão sintomatológica’ ser muito lenta. As velocidades de entrada e saída dos sintomas são completamente distintas, mas simultaneamente disfuncionais do ponto de vista da vida diária. Segurar a vontade de voltar à primeira atividade profissional já praticada é a primeira dica. Isso se torna inerente e oportuno diante do quadro de incômodo manifestado.

Existe a ‘ansiedade aguda de precipitação’, significando uma pré-exclusão intelectual da própria sintomatologia em curso. Onde a pessoa tenta ignorar os sintomas achando que já pode voltar às atividades e, uma vez estando no expediente das ações escolhidas, o paciente ‘não segura a onda’. Outra questão que também leva a uma volta mais precoce é a ‘Sensação da Falsa Cura’, onde há uma ilusão, alicerçada pela ‘ideia delirante’ de já estar (parcial e/ou totalmente) curada. O que não é verdade. Essas são as principais razões que podem fazer a pessoa voltar precocemente. Além disso, existem contratos profissionais que obrigam a pessoa a cumprir a agenda.

Qual o tratamento ideal para uma pessoa com crise de ansiedade?

É importante ressaltar que a ansiedade é um transtorno mental clínico psicoemocional. Não está relacionada a etiologias neurológicas e/ou psiquiátricas, sendo fundamentalmente uma condição clínica do trato neurótico-psicológico. Ela pode ser acumulativa, gradual, e também pode ter permanecido por anos em um período de ‘hibernação’ sem se manifestar. Após o rompimento desse período de latência, é que surgem os primeiros sintomas.

Cada pessoa terá um tratamento individualizado, pois a dimensão desse tipo de transtorno é ampla e imensa, precisando de uma abordagem individual. No entanto, o tratamento clássico é composto (independentemente da gravidade dos sintomas) por psicoterapia de orientação psicanalítica, medicação ansiolítica, medicação betabloqueadora e outras medicações associadas aos transtornos e às manifestações provocadas por esse.

Os famosos tendem a ter mais crises de ansiedade?

Sim e não. Depende da rotina, da carga de exposição midiática e, principalmente, de como o estresse e as consequências desse advento externo afetam o estado emocional internamente. De qualquer maneira, o estresse (que é externo) desempenha um papel grandioso na piora dos sintomas internos da ansiedade, tornando-os muito mais complexos e intensificados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias