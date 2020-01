Crise Irã-EUA pode criar conflito de grande escala, diz Papa

CIDADE DO VATICANO, 09 JAN (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira (9) que a tensão entre Estados Unidos e Irã arrisca criar um “conflito de grande escala”.

A declaração foi dada durante um encontro com embaixadores estrangeiros no Vaticano, um dia depois de o presidente Donald Trump ter dado sinais de arrefecimento na disputa com o país persa.

“São particularmente preocupantes os sinais que chegam da região [do Oriente Médio] após o aumento da tensão entre Irã e Estados Unidos, que arriscam colocar à prova o lento processo de reconstrução do Iraque, além de criar as bases de um conflito de grande escala que todos queremos evitar”, disse.

No discurso, Francisco também fez um apelo para que as partes envolvidas “mantenham acesa a chama do diálogo e do autocontrole”. No fim da semana passada, um bombardeio ordenado por Trump matou o general Qassem Soleimani, militar mais poderoso do Irã, que reagiu com um ataque contra duas bases americanas no Iraque.

O bombardeio iraniano não deixou vítimas, e o presidente dos EUA fez um discurso na última quarta (8), no qual anunciou novas sanções contra Teerã, mas disse estar “pronto a abraçar a paz”.

(ANSA)