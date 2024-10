Crise imobiliária: uma frente complexa para o governo espanhol

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2024 - 10:50 Para compartilhar:

A crise imobiliária da Espanha, onde a oferta de apartamentos é insuficiente e os aluguéis estão disparados, coloca sob pressão o governo do socialista Pedro Sánchez que, apesar de fazer essa questão uma de suas prioridades, não consegue obter resultados.

“Encontrar um aluguel na Espanha virou uma corrida de obstáculos (…), principalmente para os jovens”, explica à AFP Juan Lozano, um jovem de 24 anos de Madri. “Quase não tem oferta, e quando tem, os preços estão lá no alto”, acrescenta.

Junto de outras 22 mil pessoas, segundo as autoridades, o estudante foi para a manifestação no último domingo, em Madri, seguindo o apelo de cerca de quarenta associações que exigiam soluções para o aumento dos preços das moradias e ameaçavam os proprietários com uma “greve de aluguel”.

“Essa questão das moradias é um problema antigo na Espanha”, onde a memória do estouro da bolha imobiliária em 2008 ainda está viva, mas “desde a crise da Covid, ela se tornou insustentável”, insiste Juan Lozano.

Segundo o portal imobiliário Idealista, o preço do metro quadrado do aluguel aumentou 82% durante os últimos dez anos no país. O ritmo é cinco vezes maior em relação ao aumento do salário mínimo, que cresceu 17%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para as famílias mais pobres, encontrar um lugar para morar tornou-se uma missão impossível, pois as moradias sociais são escassas na Espanha, com apenas 2,5% do total, em comparação com a média da UE de 9,3%.

– Aluguéis “sufocantes” –

“Os aluguéis estão nos sufocando todos os meses e ninguém faz nada (…). A maioria da sociedade vem pagando pela crise habitacional há muito tempo, enquanto uma minoria [de proprietários] está enriquecendo às custas de seu trabalho”, denuncia o Sindicato dos Inquilinos.

De acordo com as Comisiones Obreras (CCOO), “o acesso à moradia se tornou uma quimera para grande parte da sociedade”, que pede ao Estado que “garanta o direito constitucional à moradia digna e adequada”.

Para o presidente do Governo, que fez da defesa das classes trabalhadoras uma prioridade desde que chegou ao poder há seis anos, a questão é espinhosa, além de ser uma fonte de tensão com seus aliados da esquerda radical no Parlamento.

Em maio de 2023, o Executivo aprovou uma lei que previa a construção de mais moradias sociais, a restrição dos aluguéis em áreas de risco e encargos para proprietários que mantiverem as residências desocupadas.

No entanto, a nova legislação, até o momento, não conseguiu limitar o aumento dos aluguéis, que aumentaram 10,2% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo picos de 15% em grandes cidades como Valência e Madri.

O aumento provocou a impaciência da população, enquanto o governo mantém um cabo de guerra com várias regiões – as principais responsáveis por sua implementação – para que a apliquem, 18 meses após sua aprovação.

– Sem varinhas mágicas –

“A situação é difícil”, mas “o problema da moradia não é resolvido com varinhas mágicas”, argumentou Pedro Sánchez nesta segunda-feira (14), lembrando que seu governo “multiplicou por oito” os recursos dedicados à habitação em seis anos.

“Eu não quero uma Espanha com proprietários ricos e inquilinos pobres. Por isso, meu governo estabeleceu como prioridade absoluta essa questão”, continuou o presidente, que anunciou o auxílio de 200 milhões de euros (1,2 bilhão de reais na cotação atual) para jovens alugarem um lugar para morar.

Há nove meses, o Executivo anunciou o fim da concessão dos “vistos gold”, que ofereciam residência a estrangeiros que investissem mais de meio milhão de euros em imóveis, considerados um incentivo à especulação.

Somado a isso, houve o comprometimento de lutar contra a proliferação de apartamentos turísticos, que reduzem a quantidade de moradia disponível no mercado, e também acelerar o início das construções de novas moradias.

De acordo com o Banco da Espanha, são necessárias cerca de 600 mil moradias até o final de 2025 para atender à necessidade da população. A cada ano, no entanto, são construídas menos de 100 mil moradias, segundo a mesma instituição.

“Recebemos promessas durante anos”, no entanto com “poucos resultados”, opina Laura Barrio, do coletivo “Stop Desahucios”. “Agora temos que agir” com “reformas estruturais” para corrigir o problema “na raiz”, insiste.

