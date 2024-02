Crise imobiliária faz americanos seguirem convivendo com ex-companheiros

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 16/02/2024 - 6:28 Para compartilhar:

Os americanos estão optando por permanecer em uma situação de vida com seus ex-namorados em meio à crise imobiliária em curso, uma medida que os especialistas dizem que pode ser emocionalmente desgastante, apesar dos potenciais benefícios financeiros.

“Os altos custos de habitação estão fazendo com que mais casais coabitem, apesar de as chamas românticas do seu casamento terem sido extintas”, disse o corretor imobiliário Chuck Vander Stelt à Fox News Digital.

“Tive conversas com vários casais divorciados que estão avaliando opções e acompanham o mercado. Enquanto isso, eles continuam morando juntos.”

Stelt acredita que a tendência de coabitação após divórcio ou separação está crescendo à medida que ele tem experimentado um influxo de pessoas na faixa dos 30 e 40 anos, muitas vezes com filhos, avaliando as opções de venda versus coabitação. No passado, Stelt disse que os proprietários que se separaram estavam inflexíveis de que a propriedade deveria ser vendida o mais rápido possível.

“Muitos proprietários estão com uma hipoteca com taxas de juros baixíssimas e um pagamento de casa confortável. É difícil deixar isso passar e enfrentar a alternativa de custos de habitação significativamente mais elevados”, acrescentou.

A tendência de permanecer morando com ex-amantes tem sido noticiada na mídia nos últimos anos, especialmente em meio às consequências da pandemia de COVID-19.

Sites de aconselhamento de relacionamento e fóruns de mensagens estão repletos de páginas onde locatários e proprietários perguntam se deveriam permanecer em sua atual situação de vida.

Os americanos até documentaram suas experiências de convivência com ex-namorados no TikTok, oferecendo conselhos para aqueles que enfrentam um enigma semelhante.

TikToker @-diaryofamomma postou uma variedade de vídeos no final de 2023 onde mostrava como é a vida quando você mora com um ex e divide dois filhos. O filho e a filha normalmente ficam com a mãe no mesmo quarto enquanto o pai dorme no sofá.

A mãe, “Cassie”, disse que eles ainda moram juntos porque o proprietário não permitiu que rescindissem o contrato sem pagar integralmente o restante do prazo. Ambos compartilham a responsabilidade pelas crianças e limpam a casa.

“Pense em um péssimo colega de quarto. Alguém de quem você não gosta, mas com quem tem que morar porque têm um contrato de aluguel. Tipo, é isso que somos”, disse Cassie. “Tento não incomodá-lo. Ele não me incomoda”

O treinador de namoro Deon Black disse que os motivos pelos quais as pessoas escolhem morar com seus ex-namorados muitas vezes se resumem a três pontos: finanças, familiaridade e medo.

“O custo da mudança pode ser proibitivo, especialmente considerando os preços atuais dos imóveis. E não esqueçamos as obrigações contratuais que às vezes unem as pessoas como uma super cola – contratos de aluguer assinados em tempos mais felizes que agora parecem tão inquebráveis ​​como um mau hábito”, disse ele.

Black disse que, embora não seja uma tendência avassaladora, ex-namorados que vivem juntos são de fato um fenômeno crescente criado por necessidade, mais do que por escolha.

“Os Millennials estão liderando esta onda, seguidos de perto pela Geração Z. As gerações mais jovens são as mais afetadas por esta tendência devido às pressões econômicas”, disse ele.

Em meio ao aumento das taxas de juros e à escassez de moradias, Black disse que os americanos estão tentando economizar dinheiro e manter a estabilidade, especialmente se houver crianças envolvidas. Mas a possível desvantagem é substancial, com o treinador de namoro citando o potencial de estresse emocional, conflito e dificuldade de seguir em frente.

A sexóloga Suzannah Weiss concordou com a ideia de que geralmente é mais fácil para as pessoas terem uma “rompimento limpo” e manter os ex-namorados fora de suas vidas após o fim.





Weiss observou que algumas pessoas podem concordar em morar temporariamente com seus ex-namorados porque estão ocupados com o trabalho, permitindo que esse período se arraste sem uma data de validade determinada. Outros vivem em apartamentos com renda controlada e não conseguem encontrar algo acessível quando cortam as coisas, levando a decisões “nascidas da conveniência”.

“No entanto, às vezes, as pessoas continuam morando com seus ex-namorados porque têm medo de se desapegar totalmente. Eles podem dizer a si mesmos que é por conveniência ou por razões financeiras, mas a verdade é que estão com medo de ficar completamente sem essa pessoa”, disse ela à Fox News Digital.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias