‘Crise de Neymar se agrava’, destaca jornal espanhol após demissão de Caixinha do Santos

A demissão de Pedro Caixinha nesta segunda-feira, no aniversário do Santos, aumenta a crise vivida pelo clube e por Neymar neste início de Brasileirão. Logo após o retorno do camisa 10 aos gramados, e em meio à preparação para a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, a direção da equipe optou pela rescisão contratual do treinador português, após a quarta partida seguida sem vitória em 2025 – o time está na zona de rebaixamento.

“Crise de Neymar se agrava”, destacou o jornal espanhol As nesta segunda-feira, logo após o anúncio oficial do Santos. O atacante retornou neste domingo aos gramados, após 42 dias afastados por um edema na coxa esquerda, e já precisará se adaptar ao trabalho do novo treinador que assumirá a equipe. Para o duelo com o Atlético-MG, Cesar Sampaio assumirá a equipe de forma interina.

Inicialmente, Marcelo Teixeira e Pedro Martins, presidente e CEO do Santos, respectivamente, teriam uma reunião com a comissão técnica de Caixinha na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. No entanto, o clube optou por já anunciar oficialmente a rescisão com o treinador, em meio às comemorações do aniversário de 113 anos da equipe.

Neymar, capitão e camisa 10, atuou em apenas oito partidas sob o comando de Caixinha, com três gols e três assistências no período. O atacante, no entanto, ficou fora da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians, e não pôde reforçar a equipe no início do Brasileirão – e que, com a sequência negativa, fez o Santos amargar a 18ª posição na tabela de classificação após a derrota diante do Fluminense, por 1 a 0, no Maracanã.

Além da derrota para o time tricolor, sofrida nos minutos finais da partida, o Santos empatou em casa com o Bahia, por 1 a 1, e estreou no Brasileirão perdendo de virada para o Vasco. Caixinha deixa o clube após quatro meses.

CONTRATO DE NEYMAR

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Caso isso ocorra, Neymar poderá disputar somente mais 11 jogos com a camisa alvinegra.

Até junho, Neymar terá mais um duelo com o Corinthians, na 9ª rodada, previsto para acontecer na Neo Química Arena. Será a reedição do confronto pela semifinal do Paulistão e o terceiro contra o rival paulista fora de casa neste ano. Nos dois primeiros, derrota do Santos, ambas por 2 a 1, e que registrou dois dos três maiores públicos na casa corintiana.

Confira as partidas que Neymar poderá disputar até o fim do contrato:

16/4 – Santos x Atlético-MG – Brasileirão

20/4 – São Paulo x Santos – Brasileirão

27/4 – Santos x Red Bull Bragantino – Brasileirão

30/4 – Santos x CRB – Copa do Brasil

04/5 – Grêmio x Santos – Brasileirão

11/5 – Santos x Ceará – Brasileirão

18/5 – Corinthians x Santos – Brasileirão

21/5 – CRB x Santos – Copa do Brasil

25/5 – Vitória x Santos – Brasileirão

01/6 – Santos x Botafogo – Brasileirão

11/6 – Fortaleza x Santos – Brasileirão