Crise climática faz Itália e Suíça alterarem fronteira nos Alpes

AOSTA, 2 OUT (ANSA) – A fronteira entre Itália e Suíça será reajustada em alguns metros na região do Plateau Rosa, nos Alpes, devido ao derretimento de geleiras que tem modificado áreas congeladas nos arredores do Matterhorn (Cervino, em italiano) O Conselho Federal Suíço aprovou na semana passada a assinatura da nova convenção fronteiriça, que entrará em vigor assim que o governo italiano fizer o mesmo.

“Nas regiões de alta montanha, seções significativas da fronteira ítalo-suíça são definidas pela linha divisória representada pela crista de geleiras, campos de neve ou neves perenes. Com o derretimento das geleiras, esses elementos naturais evoluem e redefinem a fronteira nacional quando esta é determinada de forma dinâmica”, diz um comunicado do Conselho Federal Suíço.

Segundo informações do jornal italiano La Stampa, “a linha de fronteira será deslocada em até 10 metros, mas os teleféricos permaneceriam nos países atuais”. Além disso, o refúgio de Guide del Cervino, à beira do Plateau Rosa, glaciar onde se esquia durante todo o ano e ligado aos teleféricos de Cervinia, na Itália, permanecerá no município de Valtournenche, na região italiana do Vale de Aosta.

Ao sul, a fronteira será delimitada pela montanha Gobba di Rollin; a leste, passará pela zona Testa Grigia, onde chega o teleférico italiano e sai o suíço para o Klein Matterhorn (Piccolo Cervino), que atinge 3.883 metros acima do nível do mar.

Nos últimos anos, o derretimento dos glaciares, causado em grande parte pelo aquecimento global acelerado pela ação humana, alterou significativamente a geografia do arco alpino, o que tornam necessários ajustes na fronteira da Itália.

Por questões de praticidade e para diminuir disputas entre as nações, os limites são muitas vezes definidos pela linha divisória das montanhas, indicada pela forma como a água flui de um lado ou de outro de uma encosta, criando bacias hidrográficas separadas.

A bacia hidrográfica dos Alpes determina grande parte das fronteiras entre Itália, França, Suíça e Áustria, com algumas exceções devido a escolhas políticas e acontecimentos históricos. (ANSA).