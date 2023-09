Crise climática causa ‘tropicalização’ da agricultura da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 12:42 Compartilhe

ROMA, 5 SET (ANSA) – A crise climática vem causando um profundo impacto na agricultura da Itália, com o crescente cultivo de frutas tropicais, como manga, abacate e banana, e a migração de plantios para o norte, onde o clima é historicamente mais frio.

É o que diz a Coldiretti, principal associação italiana de agricultores e que afirma que mais de mil hectares já são dedicados ao cultivo de manga devido ao aumento das temperaturas e às chuvas cada vez mais intensas.

A “tropicalização” da agricultura atinge sobretudo as regiões da Sicília, Puglia e Calábria, no sul da Itália, onde há uma presença cada vez maior de plantações de manga, abacate, banana, lima, maracujá, chirimoia e até lichia No entanto, as mudanças também são visíveis em outras partes do país.

O vale do Rio Pó, que atravessa o norte da península na direção oeste-leste, tem cada vez mais cultivos tipicamente mediterrâneos, como trigo e tomates, enquanto o montanhoso Vale de Aosta já possui plantios de uva 1,2 mil metros acima do nível do mar e os vinhedos de maior altitude na Europa.

Enquanto isso, oliveiras estão se tornando mais presentes no vale alpino de Valtellina, com aproximadamente 10 mil árvores plantadas nos últimos 10 anos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias