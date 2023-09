Cris Dias e Caio Paduan anunciam fim do relacionamento após 5 anos: ‘Continuam amizade, respeito e carinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 20:01 Compartilhe

Chegou ao fim o relacionamento da jornalista Cris Dias, 42 anos, com o ator Caio Paduan, 36. O anúncio foi feito através da assessoria de imprensa do casal, que emitiu comunicado oficial nesta terça-feira (19).

“A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos”, informou a equipe do agora ex-casal.

“Com respeito a todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto”, informou a assessoria.

Juntos desde 2018, Caio Paduan já deu declarações de que mantinha boa relação com o enteado, Gabriel, 13 anos, fruto da relação da jornalista com o ator Thiago Rodrigues, 42.

